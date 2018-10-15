2018-10-15T17:33:34+03:00
Происшествия

В Ставрополе спасатели вызволили женщину, запертую сыном на балконе

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе спасатели помогли молодой матери попасть в запертую квартиру, в которой находился ее малолетний ребенок.

Досадный инцидент произошел накануне утром. Женщина вышла на балкон, чтобы развесить постиранное мокрое белье.

В это время оставшийся в квартире один ее двухлетний сын случайно закрыл балконную дверь. В результате ставропольчанка оказалась заблокированной. К счастью, в этот момент к дому пришел ее отец. Оценив сложившуюся ситуацию, он позвонил по сотовому телефону в экстренные службы по номеру 112. Прибывшие по вызову на место происшествия спасатели приняли решение входную дверь не взламывать.

По спасательной лестнице они залезли на балкон и вскрыли закрытую пластиковую дверь. Матери осталось только успокоить плакавшего ребенка, сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в понедельник в пресс-службе ПАСС СК.

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