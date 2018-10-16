Помощник дагестанского сенатора-миллиардера стал главой Дербента

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-16T15:50:01+03:00

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В Дагестане все 35 депутатов единогласно поддержали кандидатуру помощника сенатора Сулеймана Керимова на должность мэра Дербента. Сегодня на сессии главой города по итогу голосования стал Хизри Абакаров.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации Дербента, кроме Абакарова конкурсная комиссия представила депутатам только одного претендента на высокий пост.

- Ранее врио главы Дербента Энрик Муслимов, бывший директор Комплексного центра соцобслуживания населения в Дербентском районе Алисардар Аликперов и начальник Северной автостанции Дербента Абдуллах Мирзаханов сняли свои кандидатуры с выборов, - объяснили в ведомстве.

Дагестанский сенатор-миллиардер Керимов по случаю выборов специально прибыл 16 октября в Дербент.

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