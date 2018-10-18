Рэпер Егор Крид отменил свой концерт в Ставрополе

СЕГОДНЯ 19:36 2018-10-18T19:36:31+03:00

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В Ставрополе отменили долгожданный концерт Егора Крида, на который фанаты рэпера давно раскупили все билеты. Шоу должно было состояться уже 19 октября, но и массового убийства в Керчи, его отменили.

Однако популярный певец все равно планирует посетить Ставрополь, но сделает это лишь в феврале будущего года. Как сообщает "Музыкальный лейбл "Блэк Стар"", все выкупленные билеты остаются действительными. Так что фанаты певца смогут прийти по ним на концерт 27 февраля.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу по другим учащимся и привел в действие взрывное устройство. В результате трагедии 21 человек погиб и еще 43 пострадавших оказались в больнице. Сам Росляков застрелился в библиотеке.