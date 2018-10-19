Конституционный суд Ингушетии проверит законность соглашения о границах с Чечнёй

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-19T12:05:27+03:00

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Конституционный суд Ингушетии рассмотрит вопрос законности заключения и ратификации соглашения об обмене территориями с Чечнёй. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе суда.

Уточнено, что жалобы на соглашение поступили со стороны некоторых граждан, а также нескольких депутатов Народного собрания республики. Заседание, на котором члены суда рассмотрят обращения назначено на 15:00 25 октября текущего года.

Сообщается, что серия жалоб поступила 4 октября, в день ратификации договора Народным собранием республики. Учитывая, что целая серия жалоб касались одного и того же документа, они были объединены в единое производство.

Напомним, что главы регионов подписали соглашение на встрече 26 сентября. Согласно его букве, Чечня и Ингушетия обменяются равными территориями в 1890 гектаров. По словам Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова, необходимость его принятия была продиктована отсутствием чётко означенной границы со времён распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

4 октября парламенты двух регионов приняли закон о ратификации соглашения. При этом некоторые жители Ингушетии оказались недовольны обменом и вышли на стихийный митинг на площадь Согласия в Магасе. Он продолжался вплоть до вечера 18 октября.

16 октября соглашение официально вступило в силу.