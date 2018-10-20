Двое из пяти тяжело отравившихся на Ставрополье школьников пошли на поправку
Сегодня стало известно, что двум из пяти отравившихся накануне школьников из Изобильного стало лучше.
Об этом "Комсомольская правда на Северном Кавказе" узнала в пресс-службе главы Ставропольского края:
- По информации регионального минздрава, у двух подростков наблюдается положительная динамика. Состояние трёх пострадавших остаётся стабильно тяжёлым. Проведены консультации со специалистами Министерства здравоохранения России и Больницы имени Сперанского города Москвы, - сообщили в ведомстве. - К лечению пострадавших привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета. Ситуация продолжает оставаться на личном контроле губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Подростки находятся под пристальным присмотром медиков в детской краевой больнице.
Напомним, вчера прямо с урока в одной из школ Изобильненского района пятерых учеников с острым медикаментозным отравлением. По предварительной информации, подростки 15 лет приняли повышенную дозу "Баклосана", который отпускается строго по рецепту, для достижения наркотического эффекта.