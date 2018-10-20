2018-10-20T13:32:31+03:00
Происшествия

Двое из пяти тяжело отравившихся на Ставрополье школьников пошли на поправку

Подросткам продолжают оказывать всю необходимую медпомощь в больнице краевого центра
Евгения СОКОРЕВА
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Сегодня стало известно, что двум из пяти отравившихся накануне школьников из Изобильного стало лучше.

Об этом "Комсомольская правда на Северном Кавказе" узнала в пресс-службе главы Ставропольского края:

- По информации регионального минздрава, у двух подростков наблюдается положительная динамика. Состояние трёх пострадавших остаётся стабильно тяжёлым. Проведены консультации со специалистами Министерства здравоохранения России и Больницы имени Сперанского города Москвы, - сообщили в ведомстве. - К лечению пострадавших привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета. Ситуация продолжает оставаться на личном контроле губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Подростки находятся под пристальным присмотром медиков в детской краевой больнице.

Напомним, вчера прямо с урока в одной из школ Изобильненского района пятерых учеников с острым медикаментозным отравлением. По предварительной информации, подростки 15 лет приняли повышенную дозу "Баклосана", который отпускается строго по рецепту, для достижения наркотического эффекта.

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