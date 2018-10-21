В МЧС Северной Осетии подтвердили частичное обрушение завода "Электроцинк" из-за пожара

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-21T12:01:12+03:00

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Во Владикавказе из-за пожара на заводе "Электроцинк" произошло частичное обрушение здания. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике, огонь уничтожил несколько перекрытий и стены с кровлей рухнули.

Пока спасателям не удается потушить огонь, хотя на месте работают около 150 пожарных. Пламя продолжает разгораться с четырех часов утра 21 октября. Сейчас охвачено порядка 4,5 тысяч квадратных метров.

По словам главы пресс-службы Юлии Старченко, в воздухе может быть превышено содержание углекислого газа. Выбросов опасных химических веществ с территории завода на данный момент не было. При этом, местные жители отмечают, что в городе уже тяжело дышать.