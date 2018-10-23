2018-10-23T13:36:20+03:00
Общество

Сулейман Керимов подарит Дагестану 1,5 миллиарда рублей

Сенатор пообещал спонсировать город Дербент, оказавшийся под управлением его помощника
Андрей ЗОБОВ
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Сулейман Керимов пообещал, что его подарок превысит годовой бюджет Дербента. И готов сдержать словоСулейман Керимов пообещал, что его подарок превысит годовой бюджет Дербента. И готов сдержать слово
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Сенатор Сулейман Керимов сдержит своё обещание и в ноябре подарит Дагестану и Дербенту 1,5 миллиарда рублей. Об этом во вторник на аппаратном совещании в Дербенте сообщил новый мэр города, бывший помощник и друг Керимова Хизри Абакаров.

Однако, согласно закону о налогах, лишь 16% от всей суммы пойдёт в бюджет муниципального образования. Остальные 84% получит республиканская казна.

Напомним, что 16 октября, после избрания Абакарова мэром Дербента сенатор лично прилетел поздравить бывшего помощника и ближайшего друга с этой победой. Тогда же, на встрече с депутатами, он пообещал, что спонсирует Дербент на сумму, превышающую годовой бюджет города. Оказалось, что речь идёт о полутора миллиардах рублей.

Сегодня новоиспечённый мэр подтвердил эти слова, подчеркнув, что миллиардер не бросает слов на ветер.

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