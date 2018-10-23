Программы радио "Комсомольская правда - Ставрополь" прошли в финал конкурса "Вместе медиа. Радио"
Программы радио "Комсомольская правда-Ставрополь" вошли в шорт-лист регионального этапа всероссийского конкурса "Вместе медиа".
- Экспертный совет завершил оценку в четырёх номинациях конкурса аудиопрограмм «Вместе медиа. Радио» на Юге и Северном Кавказе. В коротком списке конкурса — 33 работы, - огласили результаты на официальном сайте конкурса.
Передачи, которые готовит ставропольская редакция радиостанции "Комсомольская правда", пробились в финал сразу в трёх номинациях. В номинации "Репортаж" до последнего этапа добрался сюжет "Дневник студвесны в Ставрополе: творческая встреча с Ольгой Картунковой и концерт Ёлки", в номинации "Ток-шоу" - программа "КРАЙности", а в раздел "Тематическая программа" попала "Слушай дембеля".
Обсуждение передач, вошедших в шорт-лист конкурса пройдёт с 26 по 28 октября в Ростове-на-Дону, где соберутся претенденты на победу. Победителей определят по сумме итоговых оценок Экспертного совета и открытого голосования после обсуждения и объявят вечером 27 октября.
"Комсомольская правда" (105,7 FM в Ставрополе и 88,8 FM на КМВ) стала единственной радиостанцией из Ставропольского края, вошедшей в шорт-лист конкурса.
Фото: http://radiofestival.ru/
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»