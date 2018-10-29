2018-10-29T12:23:55+03:00
Здоровье

В Ставрополе врачи провели три бескровных операции на аорте

Уникальные для Северного Кавказа операции прошли на базе краевой больницы при поддержке губернатора Ставрополья и регионального Минздрава
Виталий КЛИМОВЕвгения СОКОРЕВА
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В Ставропольской краевой клинической больнице провели три уникальные для Северного Кавказа бескровные операции на аорте. Значимость события обуславливается тем, что от аневризмы аорты пациентов столь щадящим и эффективным способом в округе еще не спасали.

Во время проведения операций ставропольского хирурга Николая Викторовича Писаренко консультировал московский коллега – кандидат медицинских наук Роман Сергеевич Поляков. Из-за успешного их завершения на базе краевой больницы при поддержке губернатора Ставрополья и регионального Минздрава бескровные операции на аорте теперь будут проводиться регулярно.

Врачи объясняют, что коварство недугов аорты состоит в бессимптомном протекании болезни. Человек может и не знать, что у него происходит смертельно опасное расслоение аорты или ее разрыв. Отсюда аневризма чаще выявляется случайно, при визуализирующем исследовании брюшнои полости, выполненном по другим причинам.

Кстати, по оценке специалистов, в среднем за жизнь через аорту проходит около 200 млн литров крови. Поэтому здоровье этой трубки крайне важно беречь. В Ставропольской краевой клинической больнице также добавляют, что больше других рискуют получить аневризму мужчины, пожилые люди, курильщики, гипертоники.

СПРАВКА - "КП"

Первые открытые операции при аневризме провели еще в начале 50-х годов прошлого века. Но тогда врачи не осмеливались гарантировать их удачный исход. С 90-х годов по сегодня лечение аорты проводится современным эндоваскулярным способом. Аневризма аорты исключается из кровообращения путем имплантации покрытых стент-графтов в зону поражения с целью предотвращения дальнеи шего расширения и разрыва аорты. Наибольшее преимущество EVAR заключается в его менее инвазивном характере, который сокращает время послеоперационного выздоровления. Всего через несколько часов после сложнейшей операции пациент может самостоятельно передвигаться и вести обычный образ жизни. Сейчас по мере совершенствования устройств для эндоваскулярного лечения аорты, путем EVAR можно оперировать до 50% пациентов.

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