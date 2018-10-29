2018-10-29T13:01:41+03:00
Общество

На урочище в Ставрополе появились лох, бархат и пузырник

Экоактивисты фонда «Экологическое развитие» высадили 160 молодых деревьев
Андрей ЗОБОВ
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Саженцы, высаженные на урочище «Мутнянка». Фото: Фонд по сохранению природы «Экологическое развитие»Саженцы, высаженные на урочище «Мутнянка». Фото: Фонд по сохранению природы «Экологическое развитие»
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В воскресенье в рамках эко-арт фестиваля «Зелёное сердце» на урочище «Мутнянка» в краевой столице активисты высадили 160 деревьев. При этом 30 саженцев принадлежат к редким породам.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» организаторы мероприятия из фонда «Экологическое развитие», занимающимся сохранением природы и озеленением города, часть саженцев для акции подготовили местные школьники. Они посадили в горшки жёлуди и выходили 130 маленьких дубков.

Ребята, активисты, родители, кадеты — все вместе заботятся об урочище «Мутнянка», на котором, несколько лет назад, лес был вырублен для застройки. Однако планы по строительству так и не было суждено реализовать — экозащитники отбили участок и теперь вновь облагораживают его.

Остальные 30 саженцев — подарок проекта «Лесосады Ставрополья». Здесь были представлены саженцы редких и экзотических пород, таких как амурский бархат, зонтичный лох, древовидный пузырник, каштанолистный дуб и оранжевая маклюра. Теперь экзотические растения украсят ландшафты Ставропольского леса.

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