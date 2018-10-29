2018-10-29T15:15:53+03:00
Происшествия

На Ставрополье выясняют причины одновременной гибели трех подростков

Тела нашли дома, версия с отравлением газом не подтвердилась
Евгения СОКОРЕВА
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В воскресение, 28 октября, в одном из домов в поселке Арзгирского района нашли тела трех парней. Первой версией возможной кончины молодых людей назвали отравление угарным газом.

Но как рассказали "Комсомольско правде на Северном Кавказе" в пресс-службе "Газпром газораспределение Ставрополь", специалисты провели обследование и не выявили неисправности газового оборудования. Также в комнате не зафиксировали содержание метана и угарного газа.

- Полученные факты свидетельствуют о том, что угарный газ не является причиной отравления людей, - заявил зам генерального директора ведомства Алексей Александров.

Следственные органы ведут расследование.

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