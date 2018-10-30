В Чечне чиновник получил условный срок за хищение миллиона

СЕГОДНЯ 08:24 2018-10-30T08:24:30+03:00

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Бывший директор государственного пансионата для ветеранов войны и труда в Чечне признан виновным в хищении миллиона рублей и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно. Он в июне этого года был заподозрен в растрате миллиона.

Судом установлено, что в 2014 году директор пансионата заключил со своей тещей договор аренды помещения под офис для пансионата на принадлежащую ей квартиру.

- С 2014 по 2016 год квартира фактически не предоставлялась и не использовалась для нужд пансионата, но директор ежемесячно вносил оплату за аренду помещения. Таким образом, за вышеуказанный период он выплатил своей теще по договору аренды 1 миллион 68 тысяч рублей, - сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Чечне.

Бывший директор пансионата признан виновным по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно.