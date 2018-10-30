2018-10-30T08:24:30+03:00
Происшествия

В Чечне чиновник получил условный срок за хищение миллиона

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший директор государственного пансионата для ветеранов войны и труда в Чечне признан виновным в хищении миллиона рублей и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно. Он в июне этого года был заподозрен в растрате миллиона.

Судом установлено, что в 2014 году директор пансионата заключил со своей тещей договор аренды помещения под офис для пансионата на принадлежащую ей квартиру.

- С 2014 по 2016 год квартира фактически не предоставлялась и не использовалась для нужд пансионата, но директор ежемесячно вносил оплату за аренду помещения. Таким образом, за вышеуказанный период он выплатил своей теще по договору аренды 1 миллион 68 тысяч рублей, - сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Чечне.

Бывший директор пансионата признан виновным по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Чечня»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владикавказе сгорел школьный кабинет химии
В Ставрополе вскрыли капсулу времени к 100-летию комсомола
В Карачаево-Черкесии директор колледжа вымогал 200 тысяч за трудоустройство педагогом
Академия Никиты Михалкова привезла в Ессентуки «живое кино»
В Ставрополе центр города останется без газа из-за ремонта
На Ставрополье выясняют причины одновременной гибели трех подростков
В Ставрополе 15-летняя нарушительница попала в реанимацию после ДТП
На урочище в Ставрополе появились лох, бархат и пузырник
Ведущие профессора России в Ставрополе: "Если не решить проблему устойчивости штаммов к антибиотикам, ежегодно в мире будут умирать 10 млн человек"
В Ставрополе врачи провели три бескровных операции на аорте
На Ставрополье приняли бюджет на 2019 год
Житель Ставрополья попался на организации подпольного миграционного канала
В Северной Осетии ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
В Ставрополе мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль
Жительница Северной Осетии попала под следствие за фейковый магазин одежды
В Пятигорске полицейские поймали приезжего наркоторговца
На Ставрополье выскочившая на трассу лошадь спровоцировала ДТП
Чеченец Артём Лобов проиграл Майклу Джонсону в UFC
Вячеслав Битаров: «Электроцинк» будет закрыт или перепрофилирован
На Ставрополье ожидается резкое потепление
В Дагестанском селе Гочоб сгорела мечеть
Рамзан Кадыров: "Вопрос о границе с Ингушетией закрыт"
Рамзан Кадыров: «На санкции мы должны ответить единством»
Бывшего директора грозненского водоканала подозревают в афере на 32 млн рублей
В Ставрополе на улице арестован наркокурьер с рюкзаком наркотиков
В Дагестане медики спасли 200 недоношенных малышей
Ставропольца отправили в колонию за уничтожение американского клена