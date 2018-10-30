2018-10-30T15:01:46+03:00
Политика

Конституционный суд Ингушетии отказался закрыть дело о границе с Чечнёй

Решение принято несмотря на отзыв подписей двух депутатов
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конституционный суд Ингушетии продолжит рассмотрение обращения депутатов парламента республики, несмотря на отзыв двух подписей. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в суде.

— Несмотря на полученное нами прошение об отзыве двух подписей народных избранников, сегодня суд принял решение продолжить рассмотрение обращения по этому острому вопросу, — сообщил источник.

Напомним, что ранее сообщалось, что обращение в судебную инстанцию потеряет свою силу после отзыва подписей двух членов парламента Ингушетии. Под документом теперь осталось лишь 10 подписей, тогда как устав требует, чтобы запрос был подкреплён как минимум одной третью из 32 депутатов.

Напомним, что подписанное Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым соглашение о равноценном обмене территориями и установлении границы между республиками вызывало широкий резонанс в Ингушетии. 4 октября на площади в Магасе собрался стихийный митинг, продлившийся до 17 числа. Жители требовали пересмотрения установленной документом границы.

Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Теперь SKODA OCTAVIA еще доступнее!
Директора филиальной сети РАНХиГС при Президенте России встретились в Пятигорске
В Дагестане полицейский случайно прострелил себе голову
На Ставрополье мужчина убил отчима ломом и зарезал друга
В Ставрополе приготовят самый большой в мире каравай
На Ставрополье погибли приехавшие на свадьбу парни из Дагестана
На Ставрополье за 3 месяца выявили сотню поддельных банкнот
Во Владикавказе сгорел школьный кабинет химии
В Чечне чиновник получил условный срок за хищение миллиона
В Ставрополе вскрыли капсулу времени к 100-летию комсомола
В Карачаево-Черкесии директор колледжа вымогал 200 тысяч за трудоустройство педагогом
Академия Никиты Михалкова привезла в Ессентуки «живое кино»
В Ставрополе центр города останется без газа из-за ремонта
На Ставрополье выясняют причины одновременной гибели трех подростков
В Ставрополе 15-летняя нарушительница попала в реанимацию после ДТП