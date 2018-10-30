Конституционный суд Ингушетии отказался закрыть дело о границе с Чечнёй

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-30T15:01:46+03:00

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Конституционный суд Ингушетии продолжит рассмотрение обращения депутатов парламента республики, несмотря на отзыв двух подписей. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в суде.

— Несмотря на полученное нами прошение об отзыве двух подписей народных избранников, сегодня суд принял решение продолжить рассмотрение обращения по этому острому вопросу, — сообщил источник.

Напомним, что ранее сообщалось, что обращение в судебную инстанцию потеряет свою силу после отзыва подписей двух членов парламента Ингушетии. Под документом теперь осталось лишь 10 подписей, тогда как устав требует, чтобы запрос был подкреплён как минимум одной третью из 32 депутатов.

Напомним, что подписанное Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым соглашение о равноценном обмене территориями и установлении границы между республиками вызывало широкий резонанс в Ингушетии. 4 октября на площади в Магасе собрался стихийный митинг, продлившийся до 17 числа. Жители требовали пересмотрения установленной документом границы.