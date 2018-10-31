В Дагестане закрыли кафе, где отравились 60 человек

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-31T10:02:52+03:00

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Ленинский районный суд города Махачкалы временно приостановил деятельность кафе "Терем", где отравились более 60 человек.

- Суд, учитывая, что нарушения, выявленные в ходе проведения проверки в кафе "Терем" в городе Махачкале, влекут угрозу жизни или здоровью людей, возникновение эпидемии, постановил приостановить деятельность этого заведения на 90 суток, - сообщили в правоохранительных органах региона.

Кроме того, постановлением суда владелец кафе признан виновным в совершении административного правонарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По последним данным Минздрава региона, всего после приема пищи в кафе "Терем" в больницу попали 64 человека. Половина из них выписались. Под присмотром врачей остаются 32 человека.