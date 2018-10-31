В КБР таможенник пытался незаконно провезти в Турцию 5 млн долларов

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-31T11:09:17+03:00

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Бывший заместитель начальника таможенного поста в Кабардино-Балкарии Анзор Табухов осужден за контрабанду и дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В 2016 году, как выяснило следствие, осужденный с помощью своей знакомой хотел тайно вывезти в Турцию целых 5 млн долларов без прохождения необходимого на то по закону таможенного контроля.

Честная женщина на такое крупное преступление не решилась и выдала деньги сотрудникам республиканского управления ФСБ. И тогда же Табухов пытался предложить одному из сотрудников ФСБ взятку 78 тысяч рублей за прекращение расследования и уголовного дела.

По решению суда Табухов проведет 2 года и 1 месяц в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.