В Нальчике задержан молодой фальшивомонетчик

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-01T13:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице КБР полицейские арестовали подозреваемого в неоднократном сбыте поддельных денежных купюр.

Мужчина несколько раз расплачивался в магазинах поддельными банкнотами и никто очень долго не мог его вычислить и поймать. Первые инциденты с фальишивыми купюрами произошли еще в январе. Тогда в Кабардино-Балкарии были зарегистрированы факты сбыта поддельных купюр номиналом в 5000 рублей в нескольких продуктовых магазинах. И только накануне был пойман и задержан 20-летний местный житель. Именно он подозревается в крупном сбыте фальшивых денег.

- При себе во время задержания у него нашли 2 купюры по 5000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по КБР.