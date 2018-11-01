В КБР водитель грузовика сбил на трассе врача и двух полицейских

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-01T16:01:26+03:00

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На федеральной автодороге «Кавказ» в Кабардино-Балкарии «КамАЗ» сбил двух полицейских, оформлявших ДТП на трассе. После этого грузовик врезался в автомобиль и «скорую помощь», сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» представитель регионального МВД.

По предварительным данным, на автодороге был густой туман. ЧП произошло на федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Здесь водитель автомобиля «КамАЗ» в условиях тумана сбил двух сотрудников ГИБДД, которые оформляли протокол случившегося ранее мелкого ДТП, – уточнили силовики.

Затем грузовик врезался в автомашину патрульных и ехавшую мимо машину «скорой помощи» По информации представителя МВД, пострадали три человека: полицейские и один врачи «скорой помощи». Их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии на трассе в Кабардино-Балкарии сейчас устанавливаются