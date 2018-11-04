В Ставрополе потушили пожар в ресторане у «Евроотеля»
Сотрудники экстренных служб Ставрополя потушили пожар в ресторане на Александровской площади, у здания «Евроотеля». Причины возгорания выясняются, пострадавших нет. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по краю.
— К 14:19 по мск возгорание в кафе «Ти-Бон», в пристройке к зданию «Евроотеля» полностью ликвидировано. К тушению пожара привлекались 64 сотрудника экстренных служб и 22 смецавтомобиля, в том числе 34 человека и 19 машин от городского МЧС, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Известно, что в огне никто не пострадал. В процессе ликвидации пожара пришлось эвакуировать из здания около 150 человек. Причины возгорания и нанесённый огнём ущерб устанавливаются.
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