На Ставрополье 90-летняя пенсионерка раскусила телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-05T10:36:15+03:00

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В Ставропольском крае бдительная 90-летняя жительница Александровского района раскусила телефонных мошенников. Полицейским пенсионерка рассказала, что на ее домашний телефон позвонил парень и, представившись внуком, попросил 40 тыс рублей.

- Молодой человек сообщил, что совершил ДТП и для непривлечения его к ответственности надо перевести эту сумму на указанный им счет, - пояснили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК. - Но бдительная пенсионерка не стала следовать указанным действиям, и тут же перезвонила своему внуку, который сказал, что с ним все в порядке.

Телефонных аферистов разыскивают правоохранители.