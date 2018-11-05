В Ингушетии при строительстве дороги нашли некрополь

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-05T17:01:31+03:00

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В Ингушетии в районе строительства двухуровневой развязки в Карабулаке нашли древнее захоронение эпохи скифов. Археологи республики уже раскопали погребения с наборными бронзовыми поясами, к которым подвешивался скифский меч акинак. А еще изъяли и передали в лабораторию наборный панцирь.

- Там также обнаружены жертвенные плиты, наконечники копий, костяные наконечники стрел, гривны (украшения на шею), фибулы (застежки-броши), керамика, в том числе сосуд с изображением змеи, которая, практически во всех культурах символизировала мудрость, величие, спокойствие, - сообщили в пресс-службе главы Ингушетии со ссылкой на директора Института археологии Кавказа, эксперта Министерства культуры РФ по культурным ценностям Бияслана Атабиева.

Уточняется, что археологи нашли останки знатных воинов. Что примечательно, без кистей рук выше локтевого сустава. Их передадут в европейскую или американскую лабораторию для проведения генетической экспертизы с целью установления гаплогруппы.