Во Владикавказе полицейские изъяли 2,3 миллиона бутылок вина

СЕГОДНЯ 17:44 2018-11-06T17:45:01+03:00

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Полицейские третьей оперативно-розыскной части по СКФО выявили нелегальное производство вина. С промышленных складов изъяли 2,3 миллиона бутылок контрафактного вина и ещё около 500 литров спирта. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по РФ.

— Одно из крупных предприятий в Северной Осетии имело право лишь на производство фруктовых вин. Однако на нём незаконно изготавливали напитки, используя этиловый спирт. В ходе обследования одного из цехов обнаружено и изъято 500 литров спирта, готового к добавлению в винную продукцию, — говорится в сообщении пресс-службы.

После этого полицейские изъяли 2,2 миллиона литров виноматериалов с завода, а также 2,3 миллиона бутылок вина. По итогам совместных мероприятий оперативников МВД и сотрудников МРУ Росалкогольрегулирования по округу возбуждены административные дела.

— После проведения соответствующих экспертиз и исследований будет принято процессуальное решение, — ответили в пресс-службе на вопрос о возможном возбуждении уголовного дела против производителя контрафакта.