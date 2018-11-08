2018-11-08T13:35:35+03:00
Происшествия

На Ставрополье два человека погибли в тройном ДТП с «КамАЗом»

Неудачный обгон стоил водителю жизни
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюФото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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Утром в четверг между Зеленокумском и Минводами в тройной аварии с «КамАЗом» погибли двое мужчин. Неудачный манёвр обгона стоил жизни водителю и пассажиру китайского автомобиля Geely. Подробности «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставрополью.

— Автомобильная авария произошла около 10:30 по мск на 328 километре автодороги «Зеленокумск — Минеральные Воды», на территории Георгиевского городского округа. Виновником ДТП, предварительно, стал видитель Geely, совершивший неудачный обгон. На встречной полосе китайский автомобиль столкнулся с Volkswagen и отлетел на попутную полосу, врезавшись в «КамАЗ», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир Geely погибли на месте. Ещё один пассажир китайской машины, а также два человека, ехавшие в Volkswagen госпитализированы. Находившийся за рулём большегруза мужчина отделался парой царапин.

Идёт расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства аварии и степень вины водителей.

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