Обвинение запросило 13 лет колонии для экс-главы Кизлярского района Дагестана

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-09T10:05:12+03:00

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Гособвинение в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону попросило суд приговорить к 13 годам колонии экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова, обвиняемого в финансировании терроризма.

Ранее Виноградов в ходе судебного заседания свою вину ни по одному из преступлений не признал.

Виноградов был задержан в июле 2015 года по подозрению в пособничестве в убийстве замначальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) при МВД по Дагестану, покушении на убийство замглавы администрации Кизляра, а также финансировании терроризма.

Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление СКР.