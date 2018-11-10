В Дагестане грузовик насмерть сбил сотрудника ДПС

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-10T10:07:17+03:00

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Грузовик наехал на наряд ДПС в Дагестане, погиб один полицейский. Об этом сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе республиканского МВД.

- Около 01:00 10 ноября на 9-м километре трассы «Кочубей — Минеральные Воды» наряд ДПС оформлял ДТП, когда на них случайно наехала грузовая машина. В результате один сотрудник погиб, — сообщил собеседник. - Помочь ему медики уже не смогли.

Сейчас идет выяснение причин произошедшего. Решается вопрос о возбуждении против водителя уголовного дела.