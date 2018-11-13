2018-11-13T15:27:15+03:00
Общество

В Нальчике забравший детскую коляску эвакуатор попал на видео

Курьёз сняли на видео прохожие
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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В Кабардино-Балкарии пользователи соцсетей обсуждают забавный случай, произошедший на улицах Нальчика. Очевидцы сняли на видео, как эвакуатор забирает детскую коляску.

На кадрах легко разглядеть, как огромная служебная машина перевозит скромную коляску, которая по всем правилам закреплена на платформе ремнями. Однако причины забавного инцидента до сих пор не ясны. Сами авторы видео предположили, что коляску неправильно припарковали перед зданием администрации.

Пользователи соцсетей тоже за словом в карман не лезли.

— Наказывают злостного нарушителя колясочника, блюдут порядок на улицах города. Браво! — С иронией прокомментировал видео местный житель.

— Если хочешь штрафануть того, кто сдачи не даст и в суд не подаст — штрафуй ребёнка. Отбери коляску и соску! — Присоединился другой шутник.

— Ребёнок был без прав! Лишение материнского молока на полгода и штраф! — Посмеялся ещё один остроумный пользователь.

Однако позже видеозапись увидел и сам водитель эвакуатора. Он рассказал, что, на самом деле, коляска принадлежит ему. По словам мужчины, он не смог придумать другого способа доставки, поэтому решил воспользоваться служебной машиной.

Коляска на эвакуаторе.

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