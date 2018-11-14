2018-11-14T10:52:15+03:00
Происшествия

На Ставрополье неопытный водитель на летней резине врезался в грузовик

Предполагаемый виновник ДТП с травмами головы и тела доставлен в больницу
Андрей ЗОБОВ
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Под Невинномысском, на Ставрополье неопытный автолюбитель на «Ладе Приоре» врезался в грузовой тягач Mercedes. Одной из вероятных причин аварии могла стать установленная на легковушке летняя резина.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по краю, ДТП произошло во вторник, около 19:30 по мск. Легковушка двигалась в сторону Невинномысска по трассе «Кавказ». На 328 километре её водитель не справился с управлением на мокрой, обледенелой дороге и врезался в грузовик.

В результате предполагаемый виновник попал в больницу. Врачи диагностировали переломы ребёр и травму головы.

Отмечается, что стаж вождения мужчины составлял всего два года. При этом он не успел поменять резину на зимнюю, что существенно снизило управляемость машины. Это и могло стать причиной аварии.

Обстоятельства и подробности ДТП выясняются.

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