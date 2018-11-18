В Ингушетии виновника смертельного ДТП склонили к явке с повинной

СЕГОДНЯ 07:05 2018-11-18T07:06:25+03:00

На "BMW" он влетел в "ВАЗ" и сбежал

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В Ингушетии ответственный за гибель двух человек водитель пришел в полицию и во всем сознался.

Мужчине 34 года, живет в селе Кантышево. Как рассказали "КП" в пресс-службе республиканского МВД, на дороге между селами Яндаре и Карабулак 2 ноября на своем "BMW" он влетел в "ВАЗ-2109". В аварии погибли две пассажирки "Жигулей". Виновник на иномарке с места ДТП сбежал. Приехавшие позже полицейские завели на него уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц.

- В рамках расследования дела сотрудниками полиции был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых скрывшийся водитель склонен к явке с повинной, - рассказали в ведомстве. - Фигурант задержан в соответствии с нормами действующего законодательства, расследование уголовного дела продолжается.