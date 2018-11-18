Ставрополец продал машину, взятую в рассрочку у друга

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-18T17:04:44+03:00

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Житель Ставропольского края обратился к полицейским с заявлением о краже авто. Преступника нашли. Им оказался его 34-летний друг и односельчанин из станицы Лысогорской.

Выяснилось, что машину он взял у потерпевшего в рассрочку, но деньги так и не вернул. Отдать авто владельцу не представилось возможным. Его горе-заемщик успел продать.

- Заведено уголовное дело по статье "присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с причинением значительного ущерба гражданину", - сказали в ведомстве. - Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.