В Чечне подросток умер после двух вызовов "Скорой помощи"

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-19T08:23:42+03:00

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Уголовное дело возбудили в Чечне после смерти 13-летнего мальчика

- . В Грозненском районе Чечни 13-летний мальчик скончался после двух приездов «скорой помощи» ы селе Побединском. - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Чеченской Республике. - По данным следствия, ребенок пожаловался матери на сильную боль в области позвоночника. Женщина срочно по телефону вызвала «скорую помощь».

Прибывшие медики оказали ребенку первую помощь, но однако почему-то так и не госпитализировали его в ближайшую больницу. Боли у подростка продолжились. Через некоторое время родителям больного мальчика срочно снова пришлось вызывать врачей. Ночью, вскоре после второго приезда «скорой» мальчик скончался от сильных болей в спине. не приходя в сознание. Помочь ему врачи снова не смогли.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Ребенок умер от надлежащей медицинской помощи.Подозреваемые в преступлении устанавливаются.