2018-11-19T10:36:05+03:00
Общество

На границы Грузии и России застряли 450 грузовиков

Михаил ЮЖНЫЙ
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Около 450 грузовиков, направлявшихся из России в Грузию, ожидают в пункте пропуска снятия ограничения на движение большегрузов, введенного еще 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики Северная Осетия.

- Наблюдается скопление большегрузных автомобилей в количестве примерно около 445 единиц, - говорится в сообщении. - Военно-грузинскую дорогу закрыли вечером 15 ноября для всех видов транспорта из-за снегопада, прошедшего на трассу в Грузии.

18 ноября проезд по ней открыли, но только лишь для легковых машин. Дорога через КПП Верхний Ларс в Северной Осетии в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

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