2018-11-19T14:10:47+03:00
Происшествия

Ставрополец наказан за нацистское приветствие у памятника погибшим советским воинам

Парень получил 120 часов исправительных работ
Михаил ЮЖНЫЙ
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Суд в Ставропольском крае вынес приговор 20-летнему жителю города Изобильный Дмитрию Сокирану. Мужчина признан виновным в осквернении военного памятника. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Суд установил, что Сокиран, находясь возле памятника "Воинам, погибшим в Великую Отечественную войну" в поселке Рыздвяном Изобильненского района, сфотографировался на его фоне с поднятой вверх рукой в виде жеста, по образцу нацистского приветствия. После опубликовал снимок в интернете, - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью поступка стало публичное осквернение памятника. Сокирану инкриминировалась статья 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Ему судом официально было назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.

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