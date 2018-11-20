Опоздавший на рейс в Минводы пассажир бросился под колёса самолёта
В Московском аэропорту «Внуково» опоздавший на рейс в Минеральные Воды пассажир бросился под колёса авиалайнера, пытаясь остановить его. К счастью, командир воздушного судна вовремя заметил безумца и успел затормозить.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» представитель компании «Победа», которой и принадлежал самолёт, до сих пор непонятно, каким образом безумцу удалось пробраться на взлётно-посадочную полосу. Однако мужчина чуть не попал под взлетающий авиалайнер. Его жизнь спасло резкое торможение, к которому вынужденно прибег экипаж воздушного судна.
Случай оказался ещё более курьёзным, потому что, в итоге, оказалось, что несчастный перепутал самолёты. Он должен был лететь в Иркутстк, и в момент инцидента его лайнер уже улетел.
После инцидента нарушителя задержали сотрудники аэропорта. Его передали в руки полиции, однако правоохранители не нашли в его действиях состава преступления и отпустили.
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