В Дагестане попытались застрелить заслуженную артистку
Покушались на певицу Машидат Омарасхабову
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В Махачкале пытались убить заслуженную артистку республики Машидат Омарасхабову. На пороге ее дома в певицу выстрелили из пистолета. Одна из пуль попала в женщину.
Как говорят полицейские, скорее всего, это было покушение.
- Вчера в 23 часа неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия. Пострадавшая в больнице, ее прооперировали. Жизни ничего не угрожает. Преступника ищут, - рассказал "КП" Руслан Ибрагимгаджиев, врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по РД.
Фото: соцсети героини публикации