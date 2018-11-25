2018-11-25T14:55:41+03:00
Происшествия

В Дагестане попытались застрелить заслуженную артистку

Покушались на певицу Машидат Омарасхабову
Евгения СОКОРЕВА
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В Махачкале пытались убить заслуженную артистку республики Машидат Омарасхабову. На пороге ее дома в певицу выстрелили из пистолета. Одна из пуль попала в женщину.

Как говорят полицейские, скорее всего, это было покушение.

- Вчера в 23 часа неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия. Пострадавшая в больнице, ее прооперировали. Жизни ничего не угрожает. Преступника ищут, - рассказал "КП" Руслан Ибрагимгаджиев, врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по РД.

Фото: соцсети героини публикации

Фото: соцсети героини публикации

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