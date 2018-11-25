Стала известна дата открытия елочных базаров в Ставрополе

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-25T15:09:15+03:00

Купить символ Нового года можно будет в 38 местах

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В краевой столице елочные базары заработают 15 декабря. Зеленые красавицы приедут в Ставрополь из Ульяновской и Пензенской областей, Пермского края и Минераловодского горокруга региона.

Как рассказали "КП" в администрации города, всего откроют 38 площадок.

- В широком ассортименте будут представлены и элитные сорта хвойных деревьев - пихта мраморная, пихта Нордмана и Фрейзера. Они прибудут к нам из Дании и Канады, - добавили в ведомстве. - Что касается цен, то они варьируются в зависимости от вида хвойных пород и высоты дерева. По предварительным данным, стоимость новогодней красавицы останется на уровне предыдущего года и составит от 500 рублей за дерево.