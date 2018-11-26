Дорога, закрытая в Ставропольском крае из-за ледяного дождя, вновь открыта

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-26T08:58:50+03:00

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Сняты ограничения проезда для всех видов транспорта, введенного из-за непогоды на дороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" на Ставрополье. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в связи со сложившимися аномальными погодными условиями - дождя при минусовой температуре и образовавшимся стекловидным ледяным покрытием на трассе в Левокумском районе введено временное ограничение движения. Оно действовало для всех видов транспорта.

Ограничения были введены на автодороге "Кочубей - Зеленокумск -Минеральные Воды" с 154 по 196 километр.