Дорога, закрытая в Ставропольском крае из-за ледяного дождя, вновь открыта
Сняты ограничения проезда для всех видов транспорта, введенного из-за непогоды на дороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" на Ставрополье. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в связи со сложившимися аномальными погодными условиями - дождя при минусовой температуре и образовавшимся стекловидным ледяным покрытием на трассе в Левокумском районе введено временное ограничение движения. Оно действовало для всех видов транспорта.
Ограничения были введены на автодороге "Кочубей - Зеленокумск -Минеральные Воды" с 154 по 196 километр.
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