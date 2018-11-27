Вячеслав Битаров наградил Станислава Черчесова орденом "Слава Осетии"

СЕГОДНЯ 08:32 2018-11-27T08:32:49+03:00

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил Станиславу Черчесову орден "Слава Осетии" за большой личный вклад в развитие отечественного футбола и многолетнюю плодотворную деятельность.

- Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую Родину, Северную Осетию, на весь мир. Мы гордимся Вами, и Вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди - новые игры и мы верим в новые победы сборной России", - добавил Вячеслав Битаров.

В свою очередь Станислав Черчесов поблагодарил руководителя республики за оказанное внимание и вручил футболку сборной России с автографами игроков национальной команды.