Матч между «Енисеем» и «Ахматом» проведут при температуре –14

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-01T14:54:22+03:00

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В Красноярске принято окончательное решение: футбольному матчу между «Енисеем» и «Ахматом» быть. Команды сыграют в «футбол ниже нуля» на центральном городском стадионе при жуткой температуре в –14 градусов, при этом здоровьем игроков рискнут строго по регламенту РФПЛ.

История споров вокруг матча насчитывает уже под десяток сюжетных поворотов: сначала команды отказались меняться матчами — декабрьский матч можно было перенети на август и тогда в субботу команды встретитлись бы в Грозном, где сегодня –2.

Споры продолжились перед матчем — выступление на стадионе было под вопросом, тренер грозненцев Рашид Рахимов подчёркивал, что рисковать здоровьем игроков не хочет. Встречу чуть не перенесли в крытый манеж, но и это не устраивало руководство «Ахмата». Да и минимальные требования к местам проведения матчей РФПЛ не были соблюдены — минимальные 13 камер телетраснляции поставить было просто некуда.

Таким образом вариантов, кроме как играть под открытым небом не оставалось. Замеры температуры показали –14,1 и –13,9 вечером. Такой температурный режим соответствует минимальным стандартам лиги, поэтому было принято ключевое решение — матч состоится!

«Яндекс» и Gismeteo не согласны с официальными замерами

При этом официальные сервисы погоды в «Яндексе» и сайт Gismeteo считают, что температура в городе гораздо ниже и, по разным данным находится на отметке –16,8 и –18 градусов.

Напомним, что регламент РФПЛ позволяет играть, если столбик термометра падает не ниже –15 градусов по цельсию.