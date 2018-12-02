В Ставрополе глыба льда рухнула на машину с ребенком
Иномарке сплющило крышу
От удара льда крышу машины сплющило.
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У многоэтажки в 204 квартале Ставрополя глыба льда, сорвавшись с крыши, упала на припаркованную у подъезда иномарку, в которой находились три человека. Как рассказала владелица авто, от удара куска льда крышу машины сплющило в месте, где сидит водитель. Пострадал муж владелицы машины - он получил ушиб головы. С ребенком все в порядке.
Еа место ЧП выехал наряд ДПС и коммунальщики. Владельцы авто собираются взыскать ущерб с управляющей компании, которая не очистила снег с крыши дома.