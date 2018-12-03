2018-12-03T14:33:59+03:00
Общество

Ставрополье будет зарабатывать на сельском хозяйстве миллиард долларов

По словам губернатора, в ближайшие шесть лет экспорт аграрной продукции вырастет в 3,5 раза
Андрей ЗОБОВ
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Агропромышленный комплекс края развивается семимильными шагамиАгропромышленный комплекс края развивается семимильными шагамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставрополье играет одну из решающих ролей в исполнении «майских» указов президента Владимира Путина. По словам губернатора Владимира Владимирова, в ближайшие шесть лет экспорт продукции увеличится в 3,5 раза и позволит региону зарабатывать 1,1 миллиарда долларов.

Глава региона отметил, что на данный момент рост наблюдается почти во всех направлениях агропромышленного комплекса. На данный момент доля региона в федеральном экспорте зерна составляет 18,5%, мяса птицы — более 30%.

Строится множество новых теплиц — за два последних года запущены шесть новых тепличных комплексов общей площадью 70 гектаров. Благодаря этому край смог выйти на пятое в стране место по производству плодов и ягод.

О серьёзном прогрессе можно говорить в сфере садоводства — в 2018-м в крае заложили 550 гектаров садов. Мощно работает местный селекционный центр «Сады Ставрополья». По итогам календарного периода он произведёт не меньше 1,5 миллиона саженцев, и эта цифра будет только расти. Например, через три года этот показатель вырастет до 5 миллионов. Таких темпов удалось добиться за счёт приглашения инвесторов и обширной поддержки плодоводческих хозяйств — они получили дотации в 410 миллионов рублей. Уже в следующем году это позволит получить дополнительную тысячу «фруктовых тонн».

Перспективы развития также крайне положительны для региона — после реализации инвестпроектов в сфере мелиорации площадь орошаемых земель увеличится с 70 до 160 тысяч гектаров. Продолжат инвестировать и в садоводство, и в тепличные комплексы, птицеводство, перерабатывающую промышленность и другие отрасли АПК. Общая стоимость инвестпроектов оценивается в 46 миллиардов рублей.

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