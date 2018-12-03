2018-12-03T14:33:59+03:00
Общество

Ставрополье будет зарабатывать на сельском хозяйстве миллиард долларов

По словам губернатора, в ближайшие шесть лет экспорт аграрной продукции вырастет в 3,5 раза
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Агропромышленный комплекс края развивается семимильными шагамиАгропромышленный комплекс края развивается семимильными шагамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Ставрополье играет одну из решающих ролей в исполнении «майских» указов президента Владимира Путина. По словам губернатора Владимира Владимирова, в ближайшие шесть лет экспорт продукции увеличится в 3,5 раза и позволит региону зарабатывать 1,1 миллиарда долларов.

Глава региона отметил, что на данный момент рост наблюдается почти во всех направлениях агропромышленного комплекса. На данный момент доля региона в федеральном экспорте зерна составляет 18,5%, мяса птицы — более 30%.

Строится множество новых теплиц — за два последних года запущены шесть новых тепличных комплексов общей площадью 70 гектаров. Благодаря этому край смог выйти на пятое в стране место по производству плодов и ягод.

О серьёзном прогрессе можно говорить в сфере садоводства — в 2018-м в крае заложили 550 гектаров садов. Мощно работает местный селекционный центр «Сады Ставрополья». По итогам календарного периода он произведёт не меньше 1,5 миллиона саженцев, и эта цифра будет только расти. Например, через три года этот показатель вырастет до 5 миллионов. Таких темпов удалось добиться за счёт приглашения инвесторов и обширной поддержки плодоводческих хозяйств — они получили дотации в 410 миллионов рублей. Уже в следующем году это позволит получить дополнительную тысячу «фруктовых тонн».

Перспективы развития также крайне положительны для региона — после реализации инвестпроектов в сфере мелиорации площадь орошаемых земель увеличится с 70 до 160 тысяч гектаров. Продолжат инвестировать и в садоводство, и в тепличные комплексы, птицеводство, перерабатывающую промышленность и другие отрасли АПК. Общая стоимость инвестпроектов оценивается в 46 миллиардов рублей.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился