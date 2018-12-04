2018-12-04T14:26:36+03:00
Общество

В горах Кавказа нашли останки 107 погибших красноармейцев

Военнослужащие ЮВО провели патриотическую акцию «Вахта памяти»
Андрей ЗОБОВ
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В горах нашли останки более 100 красноармейцевВ горах нашли останки более 100 красноармейцев
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Во время специальной операции в горах Северного Кавказа российские военные обнаружили останки 107 красноармейцев, павших в битве за Кавказ. Погибших героев опознают и передадут родственникам.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Южного военного округа, в текущем году солдатами проводилась военно-патриотическая акция «Вахта памяти». Неделями военнослужащие сводных поисковых отрядов со специальным оборудованием изучали горные склоны. Снаряжённые миноискателями «Корнет», мотопилами и другим спецоборудованием, они изучали местность в поисках мин, старых снарядов и останков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в поисков приняли более 5 тысяч солдат ЮВО. Основными локациями для поиска останков павших были Кировский район Северной Осетии, Майский муниципальный район и местность неподалёку от посёлка Учебный Кабардино-Балкарии, а также окрестности посёлка Малый Малгобек в Ингушетии.

После опознания останки воинов передают родственникам

После опознания останки воинов передают родственникам

Благодаря акции военным удалось найти останки 107 красноармейцев, 126 автоматов, пистолетов, винтовок и пулемётов, 214 пулемётных лент, около 2 тысяч гильз разных калибров, 86 мин, гранат, танковых и других снарядов. Также находили разнообразные полуистлевшие предметы быта, обмундирование и прочие элементы экипировки.

Пока опознать удалось лишь нескольких погибших. Одним из них стал житель Чувашии, принимавший участие в Малгобекской оборонительной операции и павший под пулями фашистов. Его далось идентифицировать по личному жетону. Останки были переданы родственникам в Чувашию.

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