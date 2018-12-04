2018-12-04T21:17:20+03:00
Общество

Ставропольские аэропорты назвали в честь Суворова и Лермонтова

За их кандидатуры проголосовали больше половины опрошенных
Алена БЕЛЯЕВА
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Ставропольские аэропорты получили имена. Результаты всероссийского конкурса "Великие имена России" озвучили в эфире федерального телеканала Россия-1. Более 532 тысяч человек проголосовали за имена воздушных гаваней края.

Теперь аэровокзал Ставрополя назовут в честь полководца Александра Суворова. Его кандидатуру поддержали 75 процентов проголосовавших.

Аэропорт Минеральных Вод по итогам конкурса получил имя поэта Михаила Лермонтова. Так решили 89 процентов человек, поучаствовавших в опросе.

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