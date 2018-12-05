2018-12-05T15:23:34+03:00
Общество

На Ставрополье пропал 21-летний мужчина

Полиция просит помочь в поисках
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье полицейские ищут пропавшего без вести 21-летнего жителя села Надежда. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, парень ушел из своего дома 3 декабря около трех часов дня и до настоящего времени его местонахождение не известно. Он был одет в красно-серую куртку, оранжевую жилетку, трико и черные ботинки. Рост у пропавшего 160 сантиметров, телосложение среднее, русые волосы средней длины.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 8(86553) 6-59-10, 6-59-25 или в ближайший отдел полиции.

Мужчина исчез 3 декабря

Мужчина исчез 3 декабря

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