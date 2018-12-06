2018-12-06T08:35:55+03:00
Общество

Ставропольцы собрали гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР

Михаил ЮЖНЫЙ
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С 3 по 5 декабря на складе материально-технической базы ПАСС СК по указанию Правительства края прошел сбор гуманитарной помощи жителям юго-восточных районов Донецкой и Луганской республик со всех муниципальных районов Ставрополья.

- Новый год - пора волшебства и осуществления желаний. И каждый человек в этот сказочный период ждет маленького чуда. - уточнили в пресс-службе ПАСС СК, - Но больше всех в волшебство этого праздника верят дети, которые мечтают получить подарок от Деда Мороза.

Чтобы порадовать жителей юго-восточных районов Донецкой и Луганской республик в преддверии предстоящего Нового года, уже четыре года все районы Ставропольского края собирают подарки и, погружая их в огромные фуры, отправляют на пострадавшие территории.

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