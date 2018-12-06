Двое ставропольцев заживо сварили мужчину в ванной

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-06T10:27:47+03:00

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На Ставрополье двое мужчин обвиняются в убийстве. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, 11 января текущего года 37-летний и 32-летний жители Невинномысска выпивали в квартире своего знакомого. У них закончились деньги на алкоголь, а гостеприимный владелец жилплощади отказывался выдать им средства на продолжение вечеринки.

Тогда злоумышленники засунули мужчину в ванну с кипятком и удерживали там силой. В итоге ставрополец получил обширные термические ожоги и травматический шок, которые привели к смерти.

Подозреваемых в жестоком убийстве поймали и вскоре будут судить.