Дагестанец остался без машины и денег после встречи с питерской путаной
Уроженец Дагестана приехал в Санкт-Петербург и решил немного расслабиться. 5 декабря мужчина пригласил к себе в номер гостиницы на Васильевском острове девушку легкого поведения по имени Ирина, с которой провел ночь.
Вот только утром жрица любви решила, что ее услуги должны оплачиваться дороже, поэтому прихватила из номера 19 тысяч рублей и ключи от "Kia Rio", которые принадлежали гостю северной столицы.
Когда 36-летний мужчина проснулся, то не обнаружил ни денег, ни машины. Кстати, в авто он держал еще 170 тысяч рублей.
В итоге, за ночь любви путана забрала денег и имущества на 739 тысяч рублей. Сейчас ее ищет полиция.
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