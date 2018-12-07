2018-12-07T11:35:38+03:00
Происшествия

Дагестанец остался без машины и денег после встречи с питерской путаной

Мужчина хотел развлечься, а остался без 750 тысяч рублей
Алена БЕЛЯЕВА
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Уроженец Дагестана приехал в Санкт-Петербург и решил немного расслабиться. 5 декабря мужчина пригласил к себе в номер гостиницы на Васильевском острове девушку легкого поведения по имени Ирина, с которой провел ночь.

Вот только утром жрица любви решила, что ее услуги должны оплачиваться дороже, поэтому прихватила из номера 19 тысяч рублей и ключи от "Kia Rio", которые принадлежали гостю северной столицы.

Когда 36-летний мужчина проснулся, то не обнаружил ни денег, ни машины. Кстати, в авто он держал еще 170 тысяч рублей.

В итоге, за ночь любви путана забрала денег и имущества на 739 тысяч рублей. Сейчас ее ищет полиция.

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