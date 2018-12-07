16-летний Иван Крапивин, погибший защищая маму, награжден медалью СК России "Доблесть и отвага"

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-07T15:56:51+03:00

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4 декабря 16-летний Иван Крапивин, который бросился на защиту своей матери от пьяного соседа, скончался в больнице.

Страшная история произошла еще в мае прошлого года, когда неадекватный мужчина напал на маму подростка. Ваня тогда пригрозил пьянице полицией и тот в ответ избил его гантелей по голове. Подросток впал в глубокую кому на долгие полтора года. За это время его обидчика отправили в колонию на 14 с половиной лет.

За жизнь мальчика боролись врачи, ему помогали сотни неравнодушных людей. Благодаря Следственному комитету РФ были проведены консультации о состоянии здоровья и методах лечения Ивана Крапивина ведущими специалистами Минздрава России. После консилиумов его перевели под наблюдения Леонида Рошаля. В какой-то момент школьнику стало лучше, но надежды оказались напрасны.

Иван Крапивин

На встрече с кадетами кадетского корпуса СК России имени Александра Невского к Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин показал фотографию Ивана и рассказал ребятам о его подвиге, назвав Ваню истинным патриотом, мужественным человеком, который всегда будет достойным примером самоотверженности и силы духа. Александр Бастрыкин призвал кадет брать пример с таких неравнодушных людей, как Иван Крапивин, и равняться на них.

- Я просил бы вас посмотреть вокруг и задаться вопросом: "Что я мог бы сделать для ветеранов, для своего товарища, своих родных, детей-сирот, для ребят, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию?" К сожалению, Ванечка Крапивин скончался в центре доктора Рошаля. Больше года назад он заступился за маму и вступил в неравную борьбу с бандитом, у которого был нож. Наши врачи сделали все, что могли. Мы, как могли, помогали. Это еще один наш маленький герой, которого мы должны помнить и брать с таких ребят пример, - отметил Бастрыкин.

Иван Крапивин посмертно награжден медалью СК России "Доблесть и отвага". Он будет похоронен 10 декабря в Северодвинске.