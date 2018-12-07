16-летний Иван Крапивин, погибший защищая маму, награжден медалью СК России "Доблесть и отвага"

7 Дек. 15:55 2018-12-08T00:31:41+03:00

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4 декабря 16-летний Иван Крапивин, который бросился на защиту своей матери от пьяного соседа, скончался в клинике доктора Рошаля.

Страшная история произошла еще в мае прошлого года. Ваня вместе c мамой жил в коммунальной квартире Северодвинска. Их сосед по коммуналке, 35-летний ранее судимый Роман Пронин, был постоянным собутыльником 41-летней матери Ивана. Во время очередного застолья на майские праздники сосед стал приставать к женщине. А когда нарвался на отказ, схватил кухонный нож и принялся наносить удары. На крики матери прибежал сын. Он толкнул Крапивина. Тот пришел в ярость, схватил лежавшую на полу гантелю и стал бить мальчика по голове.

Ваня получил тяжелейшие травмы: ребенку проломили лобную кость так, что был задет мозг и поврежден глаз. Но мальчик выжил. Благодаря его вмешательству живой осталась и его мать, получившая 26 ножевых ранений.

Пока шел суд над Прониным, закончившийся для него 14 годами колонии, мальчика лечили сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Москве. За жизнь ребенка боролись лучшие врачи, ему помогали сотни неравнодушных людей. Благодаря Следственному комитету РФ были проведены консультации о состоянии здоровья и методах лечения Ивана Крапивина ведущими специалистами Минздрава России. После консилиумов его перевели под наблюдения Леонида Рошаля. В какой-то момент школьнику стало лучше, но надежды оказались напрасны.

Самое страшное, что родная мать забыла Ваню и даже не навещала его в больнице. Наталью Крапивину лишили родительских прав, а мальчика взял под опеку брат Илья, бросивший ради этого службу в армии.

Иван Крапивин

На встрече с кадетами кадетского корпуса имени Александра Невского Следственного комитета России председатель СК Александр Бастрыкин рассказал ребятам о подвиге Ивана, назвав Ваню истинным патриотом и мужественным человеком. Бастрыкин призвал кадет брать пример с таких неравнодушных людей, как Иван Крапивин.

- Я просил бы вас посмотреть вокруг и задаться вопросом: "Что я мог бы сделать для ветеранов, для своего товарища, своих родных, детей-сирот, для ребят, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию?" К сожалению, Ванечка Крапивин скончался в центре доктора Рошаля. Больше года назад он заступился за маму и вступил в неравную борьбу с бандитом, у которого был нож. Наши врачи сделали все, что могли. Мы, как могли, помогали. Это еще один наш маленький герой, которого мы должны помнить и брать с таких ребят пример, - сказал Бастрыкин.

Иван Крапивин посмертно награжден медалью СК России "Доблесть и отвага". Он будет похоронен 10 декабря в Северодвинске.