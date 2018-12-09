В Ставрополе мошенник обманул компанию микрозаймов

9 Дек. 12:49 2018-12-09T12:49:35+03:00

Мужчина взял деньги, но не стал их возвращать в срок

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В Ставрополе местный житель обманул компанию по предоставлению микрозаймов. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, в правоохранительные органы пришел представитель микрофинансовой компании, который рассказал о мошенничестве.

По его словам, в фирму пришел мужчина с заявлением о кредитовании. Он взял 20 тысяч в долг, но не стал их возвращать фирме. Оказалось, что заемщик внес в анкету недостоверные данные о месте работы и размере зарплаты.

В итоге полицейские нашли 25-летнего мошенника,который уже был судим. Мужчина во всем признался, против него возбуждено уголовное дело.