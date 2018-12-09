2018-12-09T12:49:35+03:00
Происшествия

В Ставрополе мошенник обманул компанию микрозаймов

Мужчина взял деньги, но не стал их возвращать в срок
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Ставрополе местный житель обманул компанию по предоставлению микрозаймов. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, в правоохранительные органы пришел представитель микрофинансовой компании, который рассказал о мошенничестве.

По его словам, в фирму пришел мужчина с заявлением о кредитовании. Он взял 20 тысяч в долг, но не стал их возвращать фирме. Оказалось, что заемщик внес в анкету недостоверные данные о месте работы и размере зарплаты.

В итоге полицейские нашли 25-летнего мошенника,который уже был судим. Мужчина во всем признался, против него возбуждено уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился