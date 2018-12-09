В Дагестане водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мужчину на заправке
В Дагестане произошло страшное ДТП с погибшими. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах республики, около часа дня 8 декабря водитель пассажирского автобуса объезжал аварию с двумя автомобилями на трассе федеральной "Кавказ", недалеко от села Сабнова Дербентского района.
Вероятно, мужчина не справился с управлением и врезался на "ГАЗель", которая стояла на заправке. Автобус зацепил и владельца припаркованной машины - его зажало между колонкой и "Сканией". От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Других пострадавших в аварии нет.
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