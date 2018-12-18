2018-12-18T10:08:26+03:00
Происшествия

В Ставрополе расследуют обстоятельства травмирования ребенка на детской горке

Михаил ЮЖНЫЙ
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Инцидент произошёл 4 декабря на детской площадке в Ставрополе. Там на горке, имеющей повреждения, катался 10-летний мальчик.

- Ребёнок оттуда упал и получил резаную травму колена, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП, дают оценку действиям и бездействиям лиц, обязанным обеспечить безопасность жизни и здоровья малолетнего.

По факту получения ребенком трамвы в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело. Ведется расследование преступления.

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