На Ставрополье отремонтируют и заменят 4200 лифтов в многоэтажках
Работы будут проведены в течение ближайших двух лет
Изменить размер текста:
В ближайшие пару лет на Ставрополье планируется отремонтировать и заменить 4200 лифтов, которые расположены в более чем 1200 многоэтажках. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора края, на данный момент разработана региональная программа обновления лифтового хозяйства.
Согласно графику, в первую очередь заменят 660 лифтов, которые уже более 30 лет эксплуатируются в 217 домах.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»