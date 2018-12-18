2018-12-18T22:54:50+03:00
Общество

На Ставрополье отремонтируют и заменят 4200 лифтов в многоэтажках

Работы будут проведены в течение ближайших двух лет
Алена БЕЛЯЕВА
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В ближайшие пару лет на Ставрополье планируется отремонтировать и заменить 4200 лифтов, которые расположены в более чем 1200 многоэтажках. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора края, на данный момент разработана региональная программа обновления лифтового хозяйства.

Согласно графику, в первую очередь заменят 660 лифтов, которые уже более 30 лет эксплуатируются в 217 домах.

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